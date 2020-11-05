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Комплект Falcon Eyes MDK-250BG-3

Артикул: 231505
Комплект Falcon Eyes MDK-250BG-3
11 042 руб. 
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+ 171 КэтКоинов
Артикул: 231505
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараКомплект студийного оборудования
Мощность вспышки, Дж100
КомплектацияВспышка ведомая MD-50SM 2 шт, Патрон для ламп LH-27SU 2 шт, Зонт-отражатель URK-32TGS 2 шт, Стойка I-2001/B 2 шт, G-006
Вес, кг5
Состояние товарановый
Комплект студийного оборудования MDK-250BG-3 для выездной съемки, предметной съемки, съемки на документы и других видов съемок. Комплект собран на базе двух импульсных ламп-вспышек MD-50SM со стандартным цоколем Е27. Преимущества импульсного света – высокая эффективность при низком энергопотреблении и тепловыделении. Общая мощность вспышек комплекта – 100 Дж, ведущее число каждой вспышки – 20. Два патрона с креплением на стойку и зажимами для зонта, позволяют наклонять и поворачивать осветитель на стойке. Благодаря двум комбинированным зонтам (золото/серебро/просвет), можно создавать различные световые эффекты. В комплекте две стойки (максимальная высота 200 см, вес 1,2 кг) и сумка (размер 85х25х20 см), которая позволяет легко его транспортировать. Вес комплекта (с сумкой) - 5 кг.


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Комплект Falcon Eyes MDK-250BG-3 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 11042 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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