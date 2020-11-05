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Лампа импульсная Godox FT-AD400Pro для вспышек AD400Pro

Артикул: 231416
  • Лампа импульсная Godox FT-AD400Pro для вспышек AD400Pro - фото 1
  • Лампа импульсная Godox FT-AD400Pro для вспышек AD400Pro - фото 2
Лампа импульсная Godox FT-AD400Pro для вспышек AD400Pro - фото 1
Лампа импульсная Godox FT-AD400Pro для вспышек AD400Pro - фото 2
11 391 руб. 
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+ 115 КэтКоинов
Артикул: 231416
В наличии
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БрендGodox
Тип товараСтудийные фотовспышки
Вес, кг0.105
Высота, см6.2
Длина, см7.8
Комплектациялампа, документация, упаковка
Ширина, см6.2
Импульсная лампа для студийных вспышек Godox AD400Pro. Мощность 400 Вт. Лампа расположена на керамическом основании и закрыта стеклянным защитным колпаком.


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Самовывоз невозможен
Лампа импульсная Godox FT-AD400Pro для вспышек AD400Pro - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 11391 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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