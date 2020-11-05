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Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой

Артикул: 231383
  • Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой - фото 1
  • Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой - фото 2
  • Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой - фото 3
  • Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой - фото 4
  • Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой - фото 5
  • Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой - фото 6
  • Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой - фото 7
Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой - фото 1
Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой - фото 2
Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой - фото 3
Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой - фото 4
Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой - фото 5
Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой - фото 6
Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой - фото 7
7 385 руб. 
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+ 83 КэтКоинов
Артикул: 231383
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт14.8
Цветовая температура5500+/-100 К
Размеры, см20.5х7.5
Вес, кг0.8
DFL-C554 – люминесцентный (флуоресцентный) осветитель постоянного света с 4 лампами (мощностью 55 Вт каждая), зеркальными регулируемыми металлическими шторками (шириной 20 см). Высокая частота мерцания позволяет использовать этот осветитель для создания фоновой и заливающей подсветки в профессиональных кино- и фотостудиях. В комплекте 4 люминесцентные лампы Osram Dulux L производства Италии мощностью по 55 Вт каждая (суммарная мощность 220 Вт). Высококачественные лампы Osram гарантируют высокую яркость освещения с постоянной цветовой температурой. Лампы расположены в зеркальных отражателях. Управление производится с помощью 2-х выключателей — по одному на две лампы. Индекс цветопередачи CRI ?90. Лампы со штырьковым четырехконтактным цоколем 2G11 с двухоборотными колбами. Вентиляция конвекционная. Корпус полностью металлический. Крепление на опоре осуществляется с помощью лиры размером 380х360 мм, которая также используется для наклона и вращения осветителя. Все детали крепления выполнены из металла, усилены шайбами для надёжной фиксации и резиновыми прокладками для компенсации нежелательных вибраций. Предохранительный фиксатор защищает осветитель от падения при случайном ослаблении крепежа, что особенно актуально, если осветитель установлен на пантограф потолочной системы. Осветитель имеет стандартное крепление для установки на стойку 5/8 дюйм.


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Осветитель Falcon Eyes DVR-240D светодиодный кольцевой - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7385 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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