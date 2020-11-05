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Фотобокс Godox DF-01 120cm складной

Артикул: 230857
  • Фотобокс Godox DF-01 120cm складной - фото 1
  • Фотобокс Godox DF-01 120cm складной - фото 2
  • Фотобокс Godox DF-01 120cm складной - фото 3
Фотобокс Godox DF-01 120cm складной - фото 1
Фотобокс Godox DF-01 120cm складной - фото 2
Фотобокс Godox DF-01 120cm складной - фото 3
4 174 руб. 
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+ 88 КэтКоинов
Артикул: 230857
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараФотобокс
ФормаКвадратная
Размеры, см120х120х120
Складной фотобокс Godox DF-01 предназначен для предметной и макросъемки, размер фотобокса 120 х 120 х 120 см. Материал фотобокса позволяет получить равномерное мягкое освещение, а изменение угла подсветки сделает возможным формирование любого светотеневого рисунка. Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Съёмная передняя стенка фотобокса с прорезью для объектива. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки.


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Самовывоз невозможен
Фотобокс Godox DF-01 120cm складной - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4174 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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