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Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н

Артикул: 230660
Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н
5 490 руб. 

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Артикул: 230660
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товара
Тип поверхностного насосасамовсасывающий
Глубина погружения под зеркало воды9 м
Диаметр разъема соединения1 дюйм
Защита от перегреванет
Качество водычистая
Максимальная температура воды50 С
Максимальный напор50 м
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность1100 Вт
Пропускная способность3,3 куб. м/час
Режущая насадканет
Длина, см37,5 см
Ширина, см23,2 см
Высота, см25,7 см
Вес, кг7,35 кг
Поверхностный насос ВИХРЬ ПН-600Нприменяется для организации системы полива и осушения бассейнов. Модель оснащена вихревым насосом, что обуславливает высокий напор при небольшой входной мощности. Насос может перегонять воду с глубины до 9 метров и перемещать до 55 литров жидкости в минуту. Корпус изготовлен из нержавеющей стали.


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Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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