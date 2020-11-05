Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Тип погружного насоса
|колодезный
|Диаметр скважинного насоса
|100 мм
|Глубина погружения под зеркало воды
|3 м
|Диаметр разъема соединения
|0,75 дюйма
|Защита от перегрева
|да
|Качество воды
|чистая
|Максимальная температура воды
|35 С
|Максимальный напор
|72 м
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|280 Вт
|Пропускная способность
|1.08 куб. м/час
|Режущая насадка
|нет
|Длина, см
|28 см
|Ширина, см
|14 см
|Высота, см
|14 см
|Вес, кг
|3 кг
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