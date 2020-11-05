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Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6

Артикул: 230505
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  • Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 2
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  • Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 5
  • Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 6
  • Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 7
  • Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 8
  • Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 9
  • Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 10
Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 1
Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 2
Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 3
Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 4
Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 5
Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 6
Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 7
Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 8
Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 9
Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - фото 10
11 140 руб. 
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+ 91 КэтКоинов
Артикул: 230505
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZoom
Тип товараМикрофон
Диаграмма направленностивысоконаправленный
Комплектациямикрофон, ветрозащита, упаковка
Zoom SGH-6 – высоконаправленный («пушка») mid-side стерео микрофон для рекордеров H5/H6, Q8 и U-44. Микрофон содержит высоконаправленный центральный капсюль и два боковых для записи стереобазы. Например, вы можете записывать диалог с помощью «пушки», подмешивая необходимый уровень окружающего звука со стерео-пары. Микрофон обеспечивает полностью моно-совместимую запись, необходимую для телевиденья, видео и кинематографа.


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Микрофон-пушка Zoom SSH6 для H5/H6 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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