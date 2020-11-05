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Кронштейн HOLDER LCDS-5057 черный глянец

Артикул: 228898
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5057 черный глянец - фото 1
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5057 черный глянец - фото 2
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5057 черный глянец - фото 3
Кронштейн HOLDER LCDS-5057 черный глянец - фото 1
Кронштейн HOLDER LCDS-5057 черный глянец - фото 2
Кронштейн HOLDER LCDS-5057 черный глянец - фото 3
750 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228898
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Диагональ телевизора, дюйм19-47
Размер VESA300 x 300, 300 x 200, 200 x 200, 200 x 100, 100 x 100, 75 x 75
Регулировканаклон
Максимальная нагрузка, кг30
Вес, кг1,342
Наклонный кронштейн Holder LCDS-5057 – один из лучших вариантов крепления для ЖК-телевизора с диагональю от 19 до 47 дюймов. Модель имеет возможность небольшого регулирования угла наклона экрана вверх и вниз (до 5 градусов в каждую сторону). Расстояние от работающего устройства до стены составляет 2 см. Выполненный из прочных металлических пластин, кронштейн LCDS-5057 оснащен несколькими вариантами установочных отверстий по стандарту VESA. С их помощью на стене можно закрепить устройства с параметрами держателей 100х100 мм, 200х100 мм, 200х200 мм, 300х200 мм и 300х300 мм. Модель Holder LCDS-5057 выполнена в эффектном черном глянцевом оформлении, что дает ей возможность не тихонько вписаться в интерьер, а стать его полноценной частью.


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Самовывоз невозможен
Кронштейн HOLDER LCDS-5057 черный глянец - по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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