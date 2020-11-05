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Пила монтажная DeWalt D28730

Артикул: 222087
Пила монтажная DeWalt D28730
14 410 руб. 
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+ 287 КэтКоинов
Артикул: 222087
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 402 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараПила монтажная
Глубина пропила115 мм
Диаметр диска355 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркернет
Мощность2300 Вт
Антивибрационная системанет
Подключение пылесосанет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила137 мм
Тормоз двигателянет
Типмонтажная
Пылесборникнет
Подсветканет
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростинет
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см57
Ширина, см36
Высота, см45
Вес, кг18.5
Монтажная пила DEWALT D28730 работает с абразивными дисками. Подходит для профессионального использования. Мощный электродвигатель защищен от абразивной пыли. Быстрозажимные поворотные тиски (до 45 градусов) позволяют сократить время на замену заготовки.


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Самовывоз невозможен
Пила монтажная DeWalt D28730 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 14410 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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