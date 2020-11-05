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Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K

Артикул: 222057
  • Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K - фото 1
  • Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K - фото 2
  • Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K - фото 3
Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K - фото 1
Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K - фото 2
Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K - фото 3
28 330 руб. 
Купить
+ 492 КэтКоинов
Артикул: 222057
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 722 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараПерфораторы
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)65 мм
Максимальный крутящий момент1150 об/мин
Макс. энергия удара3,5 Дж
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)30 мм
Потребляемая мощность950 Вт
Минимальный диаметр патрона4 мм
Дополнительные щетки в комплектенет
Реверсда
Режим долблениеда
Режим сверлениеда
Режим шуруповертада
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Предохранительная муфтада
Питаниеот сети
Пылесборникнет
Аккумулятор в комплектенет
Максимальный диаметр патрона30 мм
Антивибрационная системада
Количество ударов4480
Ключевой патрон в комплектенет
Зарядное устройство в комплектенет
Дополнительная рукояткада
В кейседа
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см12
Длина, см35
Высота, см52
Вес, кг3,9
Идеально подходит для сверления отверстий в бетоне и каменной кладке диаметром 4-30 мм. Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная задняя рукоятка обеспечивают самый низкий уровень вибрации. Perfom&Protect: специальная конструкция воздухоотводов для отвода потока охлаждающего воздуха от глаз пользователя. Возможность установки долота в 40 положениях без доп. оборудования. Электронная регулировка скорости для полного контроля над выполняемой операцией. Эргономичная прорезиненная задняя рукоятка для большего удобства использования. Эргономичный индустриальный дизайн, прогрессивная обтекаемая форма корпуса обеспечивают удобство работы в различных применениях. Усовершенствованная система уплотнений для максимальной защиты от попадания пыли обеспечивает долгий срок службы.


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Теги товара: SDS PLUS, SDS PLUS 750 вт.


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Самовывоз невозможен
Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K - данный товар вы можете купить по цене по цене 28330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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