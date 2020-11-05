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Фен Scarlett SC-HD70I67 2000Вт малиновый/черный

Артикул: 221928
Фен Scarlett SC-HD70I67 2000Вт малиновый/черный
1 520 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221928
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендScarlett
Тип товараФены
В комплектеконцентратор
Вес, кг0,6
Длина сетевого шнура1,8 м.
Дополнительная информацияпетля для подвешивания, защита шнура от перекручивания, съемный фильтр
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2000
Функцииионизация, подача холодного воздуха, технология Advanced tourmaline
Фен Scarlett SC-HD70I67 представляет собой полноразмерный прибор, который удобен в использовании, поскольку предполагает эргономичную ручку. На ней находятся элементы управления фена – два переключателя и кнопка подачи холодного воздуха. Переключатели используются для регулирования температурного режима и скорости потока воздуха. Всего предусмотрено четыре температурных режима и две скорости воздушного потока, что позволят настроить фен так, чтобы он был эффективен при сушке любых по длине волос.


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Самовывоз невозможен
Фен Scarlett SC-HD70I67 2000Вт малиновый/черный - купить по цене 1520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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