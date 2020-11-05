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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Бинокли Kromatech Бинокль театральный Kromatech БТ 3x25, с цепочкой (красный)

Бинокль театральный Kromatech БТ 3x25, с цепочкой (красный)

Артикул: 221329
  • Бинокль театральный Kromatech БТ 3x25, с цепочкой (красный) - фото 1
  • Бинокль театральный Kromatech БТ 3x25, с цепочкой (красный) - фото 2
Бинокль театральный Kromatech БТ 3x25, с цепочкой (красный) - фото 1
Бинокль театральный Kromatech БТ 3x25, с цепочкой (красный) - фото 2
1 465 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 221329
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKromatech
Тип товараБинокли
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Диаметр объектива25 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусакрасный
Вес, гр170
Театральный бинокль Kromatech БТ 3x25 позволит изучить детали костюмов и декораций, оценить мастерство артистов балета и талант ведущих театральных актеров. Имеет полностью стеклянную оптику и позволяет троекратно приближать удаленные предметы. Он снабжен центральным маховиком фокусировки и дает возможность настраивать расстояние между окулярами в широком диапазоне.


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Самовывоз невозможен
Бинокль театральный Kromatech БТ 3x25, с цепочкой (красный) – стоимость товара 1465 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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