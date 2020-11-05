8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный

Артикул: 221235
  • Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 5
Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - фото 5
22 300 руб. 
Купить
+ 736 КэтКоинов
Артикул: 221235
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — пожизненная
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендLevenhuk
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат40-1600
Предметный столик110х125 мм
Подсветкасветодиодная
Материал корпусаметалл
Вес, гр3000
Лабораторная модель для профессиональных микронаблюдений. Подходит для проведения морфологических, гематологических, биохимических и других исследований в лабораториях медучреждений и научно-исследовательских институтах. Для освещения образцов в микроскопе используется нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Микроскоп Levenhuk 320 PLUS, монокулярный - данный товар вы можете купить по цене по цене 22300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...