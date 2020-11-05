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Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный

Артикул: 221232
  • Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 4
31 030 руб. 
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+ 1024 КэтКоинов
Артикул: 221232
В наличии
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Официальная гарантия производителя — пожизненная
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БрендLevenhuk
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат40-2000
Предметный столик140х130 мм
Подсветкасветодиодная
Материал корпусаметалл
Вес, гр5000
Монокулярный биологический микроскоп в металлическом корпусе, предназначенный для изучения прозрачных препаратов в проходящем свете. Этот микроскоп подойдет для учебы и хобби, поможет в проведении медицинских и клинических исследований, найдет свое применение в бактериоскопии и цитоскопии.


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Самовывоз невозможен
Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - купить по цене 31030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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