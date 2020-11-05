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Окуляр Levenhuk Rainbow WF10x

Артикул: 221124
  • Окуляр Levenhuk Rainbow WF10x - фото 1
  • Окуляр Levenhuk Rainbow WF10x - фото 2
  • Окуляр Levenhuk Rainbow WF10x - фото 3
  • Окуляр Levenhuk Rainbow WF10x - фото 4
Окуляр Levenhuk Rainbow WF10x - фото 1
Окуляр Levenhuk Rainbow WF10x - фото 2
Окуляр Levenhuk Rainbow WF10x - фото 3
Окуляр Levenhuk Rainbow WF10x - фото 4
767 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221124
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLevenhuk
Тип товараОкуляр
Особенностиматериал линз - стекло
Окуляр Levenhuk Rainbow WF10x поможет расширить линейку увеличений вашего микроскопа. Он универсален и совместим с микроскопами любых типов и марок со стандартным диаметром окулярной трубки 23,2 мм. Основное преимущество этого окуляра – широкое поле зрения. При равном увеличении окуляр Levenhuk Rainbow WF10x покажет большую область, чем окуляры других типов. Линзы окуляра изготовлены из специального оптического стекла, что позволяет получать четкие и контрастные изображения при любой освещенности. Кратность окуляра – 10х.


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Окуляр Levenhuk Rainbow WF10x - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 767 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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