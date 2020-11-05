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Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTS830S)

Артикул: 219706
Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTS830S)
5 560 руб. 
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Артикул: 219706
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTranscend
Тип товараSSD-накопители
Вес, кг0.01
Время наработки на отказ, час1000000
Высота, см2.2
Длина, см8
Объем512 Гб
Скорость записи/Скорость чтения, Мб/с500/560
Тип флэш-памятиTLC
Ширина, см0.358
Форм-факторM.2
Скоростной интерфейс SATA III 6 Гбит/с, DRAM-кэш на основе микросхем DDR3 и небольшие размеры делают твердотельные накопители Transcend 830S M.2 отличным решением для оснащения высокопроизводительных и компактных вычислительных устройств. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти типа NAND и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки, накопители Transcend 830S M.2 обеспечивают непревзойденную надежность хранения данных.


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Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTS830S) - данный товар вы можете купить по цене по цене 5560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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