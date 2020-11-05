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Швейная машина Singer Promise 1412 белый

Артикул: 218963
Швейная машина Singer Promise 1412 белый
10 580 руб. 
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+ 189 КэтКоинов
Артикул: 218963
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSinger
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельполуавтоматическое
Количество петель1
Максимальная длина стежка4
Максимальная ширина стежка5
Особенности12 операций
Особенности выполнения петельпотайная, эластичная, эластичная потайная
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Регулятор скорости шитьяда
Рукавная платформада
Цветбелый
Челнокклассический (вертикальный качающийся)
Швейная машина Singer Promise 1412 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Singer Promise 1412 белый - стоимость товара 10580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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