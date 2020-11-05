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Сетевой фильтр Most R черный 2м

Артикул: 218698
Сетевой фильтр Most R черный 2м
810 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218698
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMost
Тип товараСетевой фильтр
USB зарядное устройствонет
Входная вилкаEURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом)
Высота, см5
Выходные розеткиРоссийский стандарт
Длина шнура2 м.
Длина, см38
Защита от короткого замыканияда
Количество розеток6
Максимальный ток6 А
Напряжение сети, В220
ПроизводствоРоссия
Ширина, см6
Most R — сетевой фильтр для дома. Предназначен для защиты аудио-видео техники и другой электронной аппаратуры, не требующей заземления, от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. Мost R имеет шесть розеток Российского стандарта. Выбирая эту модель, Вы получаете качественную продукцию при наименьших затратах.


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Сетевой фильтр Most R черный 2м - этот товар вы можете купить по цене 810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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