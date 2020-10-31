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Смеситель Hansgrohe Focus 31967000 для душа

Артикул: 110376
Смеситель Hansgrohe Focus 31967000 для душа
3 040 руб. 

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2 880 руб. 

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Артикул: 110376
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 5 лет
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Коллекция Focus
filter_noneТовар входит в коллекцию Focus

Коллекция Focus

БрендHansgrohe
Тип товараСмесители для душа
Встраиваемыйда
Кол-во монтажных отверстий1
Монтажнастенный
Страна бренда Германия
Тип управленияоднорычажный
Смеситель Hansgrohe Focus 31967000 для душа


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Самовывоз невозможен
Смеситель Hansgrohe Focus 31967000 для душа - по цене 3040 руб. в Новосибирске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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