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Память оперативная DDR2 AMD 2Gb 800MHz (R322G805U2S-UGO)

Артикул: 109879
  • Память оперативная DDR2 AMD 2Gb 800MHz (R322G805U2S-UGO) - фото 1
  • Память оперативная DDR2 AMD 2Gb 800MHz (R322G805U2S-UGO) - фото 2
Память оперативная DDR2 AMD 2Gb 800MHz (R322G805U2S-UGO) - фото 1
Память оперативная DDR2 AMD 2Gb 800MHz (R322G805U2S-UGO) - фото 2
1 420 руб. 
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Артикул: 109879
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAMD
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR2
Тактовая частота800 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)5
Вес, кг0.01
Высота, см3
Длина, см13.3
Количество в упаковке1
Объем одного модуля2 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.8 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность6400 Мб/с
Модуль памяти AMD R322G805U2S-UGO DDR2-2Гб 800 DIMM – практичное ОЗУ для старых систем емкостью в 2Гб. В этом изделии используется тип памяти DDR2 – форм-фактор DIMM на 240 контактов, с рабочим напряжением в 1,8 В. Для своего класса это очень быстрая память, с показателем скорости на уровне PC2-6400.


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Память оперативная DDR2 AMD 2Gb 800MHz (R322G805U2S-UGO) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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