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Память DDR4 Patriot 8Gb Signature Line (PSD48G213381)

Артикул: 106561
Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 2133MHz (PSD48G213381)
2 740 руб. 
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Артикул: 106561
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPatriot
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR4
Тактовая частота2133 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)15
Вес, кг0.029
Высота, см5.5
Длина, см17
Количество в упаковке1
Объем одного модуля8 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.2 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность17000 Мб/с
Увеличьте производительность и отклик системы в любых ресурсоемких приложениях с модулем памяти Patriot Signature. Данный модуль предназначен для систем c поддержкой DDR4 памяти. Рабочий объем 8 Гигабайт, тактовая частота составляет 2133 МГц, а пропускная способность достигает 17000 МБ в секунду.


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Память DDR4 Patriot 8Gb Signature Line (PSD48G213381) - данный товар вы можете купить по цене по цене 2740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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