Объектив Yongnuo AF 50mm f/1.8 Nikon

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Yongnuo
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|нет
|Байонет
|Nikon F
|Внутренняя фокусировка
|нет
|Диаметр фильтра
|58 мм
|Тип объектива
|стандартный
|Ультразвуковой привод
|нет
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/1.80
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/1.80
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|50
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|50
|Стабилизатор изображения
|нет
|Фокусное расстояние
|постоянное
|Вес, кг
|0.2
Телефон для звонков в Новосибирске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв