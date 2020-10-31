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Смеситель для раковины Rossinka A35-11

Артикул: 103296
  • Смеситель для раковины Rossinka A35-11 - фото 1
  • Смеситель для раковины Rossinka A35-11 - фото 2
Смеситель для раковины Rossinka A35-11 - фото 1
Смеситель для раковины Rossinka A35-11 - фото 2
1 730 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 103296
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус)
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция A35
filter_noneТовар входит в коллекцию A35

Коллекция A35

БрендRossinka
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива92 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Высота излива45 мм
Тип управленияоднорычажный
Длина, см25.5
Ширина, см13
Высота, см6
Вес, кг0.7
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт


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Смеситель для раковины Rossinka A35-11 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1730 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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