Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(383)207-84-47
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для раковины Lemark Mars LM3526C

Артикул: 103228
  • Смеситель для раковины Lemark Mars LM3526C - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Mars LM3526C - фото 2
Смеситель для раковины Lemark Mars LM3526C - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Mars LM3526C - фото 2
6 800 руб. 
9 540 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 103228
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус)
Этот товар можно купить в рассрочку от 284 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция Mars
filter_noneТовар входит в коллекцию Mars

Коллекция Mars

БрендLemark
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива179 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйда
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Чехия
Тип управленияоднорычажный
Длина, см25
Ширина, см15
Высота, см9
Вес, кг2
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Водонагреватели, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые гидромассажные панели, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Смесители для ванны, Краны для кухни, Смесители для раковины, Термостатические смесители, Смесители для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой, Смесители для кухни с краном для питьевой воды, Смесители для душевых кабин, Смесители для ванны с длинным изливом, Смесители на борт ванны, Смесители с гигиеническим душем.


Теги товара: Смесители для душевых кабин, Смесители для раковины однорычажные, Встраиваемые смесители, Смесители из стены, Смесители скрытого монтажа, Встроенные смесители для душа в стену, Встроенные смесители для душа в стену, Встраиваемые смесители для раковины, Чешские смесители, Смесители для гигиенического душа настенного монтажа, Смесители латунные, Смесители для джакузи, Чешские смесители для кухни, Настенные смесители, Смесители с термостатом для душевой кабины, Смесители настенные для душа, Смесители для кухни на стену, Смесители для душа однорычажные, Смесители для ванны однорычажные, Латунные смесители для кухни, Смесители для кухни однорычажные, Смесители для ванной без душа, Смесители настенные однорычажные, Смесители настенные однорычажные, Смесители для биде встраиваемые в стену, Смесители с аэратором, Смесители с гусаком, Смесители для биде с гигиеническим душем настенные Grohe, Встраиваемые для душа, Настенные для раковины, Настенные с душем, Однорычажные с душем, Настенные для кухни, С одним вентилем для ванной, Настенные каскадные, Однорычажные, Встраиваемые.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Смеситель для раковины Lemark Mars LM3526C - этот товар вы можете купить по цене 6800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...