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Смеситель для ванны Lemark Plus Spirit LM1951C

Артикул: 103137
  • Смеситель для ванны Lemark Plus Spirit LM1951C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Plus Spirit LM1951C - фото 2
Смеситель для ванны Lemark Plus Spirit LM1951C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Plus Spirit LM1951C - фото 2
6 300 руб. 

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5 770 руб. 

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Артикул: 103137
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус, 1 год на душевые принадле
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Plus Spirit
filter_noneТовар входит в коллекцию Plus Spirit
БрендLemark
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива365 мм
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Чехия
Тип управлениядвухзахватный
Длина, см45
Ширина, см18
Высота, см16
Вес, кг2.4
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны Lemark Plus Spirit LM1951C - по цене 6300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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