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Машина отрезная Metabo CS 23-355 (602335850)

Артикул: 81855
  • Пила отрезная Metabo CS 23-355 (602335850) - фото 1
  • Пила отрезная Metabo CS 23-355 (602335850) - фото 2
  • Пила отрезная Metabo CS 23-355 (602335850) - фото 3
Пила отрезная Metabo CS 23-355 (602335850) - фото 1
Пила отрезная Metabo CS 23-355 (602335850) - фото 2
Пила отрезная Metabo CS 23-355 (602335850) - фото 3
14 300 руб. 
Купить
+ 308 КэтКоинов
Артикул: 81855
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараПила отрезная
Глубина пропила125 мм
Диаметр диска355 мм
Диаметр посадочного отверстия25.4 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркернет
Мощность2300 Вт
Скорость вращения4000 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила130 мм
Фиксация шпинделяда
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Подключение пылесосанет
Плавный пускнет
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см57
Ширина, см37
Высота, см43
Вес, кг16.9
дисковая, настольная, вес - 16.9 кг


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Самовывоз невозможен
Машина отрезная Metabo CS 23-355 (602335850) - данный товар вы можете купить по цене по цене 14300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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