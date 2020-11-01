Стабилизатор напряжения Ippon AVR-1000

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ippon
|Тип товара
|Стабилизатор
|Вес, кг
|3.4
|Высота, см
|13.5
|Длина, см
|21.5
|Количество розеток
|4
|Максимальное входное напряжение, В
|253
|Минимальное входное напряжение, В
|165
|Мощность, Вт
|600
|Напряжение сети, В
|220
|Производство
|Китай
|Светодиодная индикация
|есть
|Ширина, см
|11.1
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