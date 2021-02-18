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Душевая система Vidima BA272AA

Артикул: 314586
  • Душевая система Vidima BA272AA - фото 1
  • Душевая система Vidima BA272AA - фото 2
  • Душевая система Vidima BA272AA - фото 3
  • Душевая система Vidima BA272AA - фото 4
  • Душевая система Vidima BA272AA - фото 5
Душевая система Vidima BA272AA - фото 1
Душевая система Vidima BA272AA - фото 2
Душевая система Vidima BA272AA - фото 3
Душевая система Vidima BA272AA - фото 4
Душевая система Vidima BA272AA - фото 5
13 340 руб. 
Купить
+ 106 КэтКоинов
Артикул: 314586
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендVidima
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа20.2 см
Кол-во режимов верхнего душа1
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Скрытый монтажнет
Функция Тропический дождьда
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомнет
Наличие излива у смесителянет
Особенностиматериал - латунь
Страна бренда Болгария
Цветхром
Высота душевой штанги102 см
Материал изготовления - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


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Самовывоз невозможен
Душевая система Vidima BA272AA - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13340 руб., позвонив по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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