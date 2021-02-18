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Ведро WasserKRAFT K-649 9062597

Артикул: 306942
  • Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 1
  • Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 2
  • Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 3
  • Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 4
  • Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 5
  • Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 6
  • Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 7
  • Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 8
Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 1
Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 2
Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 3
Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 4
Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 5
Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 6
Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 7
Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - фото 8
6 990 руб. 

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Артикул: 306942
В наличии
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БрендWasserKRAFT
Тип товараВедро
Материалнержавеющая сталь
Длина, см24
Ширина, см32.4
Высота, см31.5
Выполнено из нержавеющей стали. Механизм открывания - ножной, педальный. Съемный контейнер из пластика. Отсек для поглотителя запахов


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Самовывоз невозможен
Ведро WasserKRAFT K-649 9062597 - стоимость товара 6990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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