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Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653

Артикул: 306925
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  • Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - фото 2
  • Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - фото 3
  • Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - фото 4
Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - фото 1
Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - фото 2
Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - фото 3
Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - фото 4
4 380 руб. 

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Артикул: 306925
В наличии
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БрендWasserKRAFT
Тип товараЕршики
Исполнениеметалл/пластик
Установка (монтаж)напольные
Длина, см8.5
Ширина, см8.5
Высота, см38.5
Внутри металлического корпуса пластиковая съемная колба черного цвета. Она обеспечивает легкий и удобный уход за изделием. Щетка и съемная колба произведены из черного пластика. На протяжении всего срока службы цвет не меняется, и изделие сохраняет свой первоначальный вид.


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Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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