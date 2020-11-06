8(831)261-04-76
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автоакустика Ural AS-W130MB Warhead

Артикул: 224015
  • Автоакустика Ural AS-W130MB Warhead - фото 1
  • Автоакустика Ural AS-W130MB Warhead - фото 2
Автоакустика Ural AS-W130MB Warhead - фото 1
Автоакустика Ural AS-W130MB Warhead - фото 2
4 480 руб. 
Купить
+ 76 КэтКоинов
Артикул: 224015
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендUral
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя13 см
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность150 Вт
Пиковая мощность300 Вт
Чувствительность92 дБ
Длина, см13
Ширина, см13
Высота, см6.8
Низко отыгрывающие (от 44 Гц!) 130 мм динамики URAL AS-W130MB – это полноценный фронтальный бас (“маленький сабвуфер”) в двери Вашего автомобиля. Комбинированный диффузор из шубированной целлюлозы с тканевым наполнением и полимерным покрытием. Усиленная магнитная система. Звуковая катушка, мм 35. Серийный номер на каждом динамике.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Автоакустика Ural AS-W130MB Warhead - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...