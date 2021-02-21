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Бра Vitaluce V1301-1/1A, 1хЕ14 макс. 60Вт

Артикул: 309256
Бра Vitaluce V1301-1/1A, 1хЕ14 макс. 60Вт
1 260 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309256
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция V1301
filter_noneТовар входит в коллекцию V1301
БрендVITALUCE
Тип товараНастенные светильники
Тип светильникабра
Стильклассика
Количество ламп1
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал основанияметалл
Высота, см25
Длина, см35
Декоративные элементыподвески
Формаподсвечники
Цвет каркасачерный матовый
Ширина, см15
Вес, кг0.67
Настенный светильник для жилых и общественных помещений. Общая мощность - 60 Вт. Рекомендуемая площадь освещения - 3 кв. м.


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Бра Vitaluce V1301-1/1A, 1хЕ14 макс. 60Вт - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1260 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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