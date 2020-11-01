Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T

Стол ST-0613T – идеальный выбор для проведения рекламной и предметной (прикладной) съемки. Данная модель станет просто незаменимой при создании фотографий различных малогабаритных предметов. Например, ювелирных изделий, портативной электроники, небольших приборов или каких-либо сувениров.

Благодаря своей легкой разборной конструкции стол быстро собирается в рабочее положение и также оперативно раскладывается для транспортировки. Такая портативность позволяет использовать данное оборудование как в студии, так и за ее пределами в любых (даже необорудованных) помещениях.

Материал покрытия: белый плотный пластик

Площадь рабочей поверхности: 60x130 см

Высота стола: 60 см

Длина: 60 см

Максимально доступная длина: 120 см

Диаметр труб конструкции: 19 мм

В комплект данного стола для предметной съемки входит удобная прочная сумка-чехол для переноски.