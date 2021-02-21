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Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324

Артикул: 314322
  • Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 1
  • Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 2
  • Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 3
  • Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 4
Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 1
Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 2
Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 3
Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 4
37 572 руб. 
Купить
+ 332 КэтКоинов
Артикул: 314322
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендFalcon Eyes
Тип товараФотостол
Высота, см250
Длина, см170
Ширина, см155
Для ежедневной коммерческой рекламной и предметной съемки требуется надежный фотостол, отвечающий требованиям профессионалов. Falcon Eyes STL-1324 – состоит из прочного алюминиевого каркаса, модулей для крепления осветителей, консолей для установки системы подъема фонов и специального светопропускающего полотна. Конструкция стола позволяет закрепить осветители как сверху полотна, так и снизу. Каркас изготовлен из алюминиевых трубок диаметром 35 мм, выдерживает большие нагрузки и дает возможность использовать любой, даже самый тяжелый осветитель. На ножках стола установлены колеса со стопорами, это обеспечит мобильность конструкции и устойчивость при съемке.На каркасе размещены специальные консоли-держатели фона, на них устанавливается система подъема фонов намотанных на картонную тубу (фоны и система подъема приобретаются отдельно). Белое светопропускающее полотно толщиной 4 мм устойчиво к нежелательным изгибам, обеспечивает оптимальное бестеневое освещение и ежедневную потоковую съемку сложных предметов без дорогостоящей ретуши. Полотно бесцветное и не искажает цветовую температуру. . Никакая часть конструкции рамы не пересекает снизу и не прикасается к полотну в зоне размещения объекта, благодаря этой особенности и изгибу передней части листа становится возможной полностью бестеневая съемка.


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Самовывоз невозможен
Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - купить по цене 37572 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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