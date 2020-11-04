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Строительный фен Зубр ФТ-П1800 К

Артикул: 93537
Строительный фен Зубр ФТ-П1800 К
3 590 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 93537
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗубр
Тип товараСтроительный фен
В кейседа
Дополнительные насадки в комплектеесть
Максимальная температура550 град
Минимальная температура60 град
Мощность, Вт1800
Максимальный объем выдуваемого воздуха500 л/мин
Минимальный объем выдуваемого воздуха350 л/мин
Длина, см31
Ширина, см10
Высота, см30
Вес, кг0.85
Строительный фен, потребляемая мощность: 1800 Вт, макс. производительность: 550 л/мин, скоростей вентилятора: 2 шт, плавная регулировка, мин. температура: 60 °C, макс. температура: 550 °C, кейс в комплекте


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Строительный фен Зубр ФТ-П1800 К - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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