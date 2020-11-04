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Строительный фен DeWalt D26414

Артикул: 92889
Строительный фен DeWalt D26414
5 590 руб. 
6 374 руб. 
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+ 107 КэтКоинов
Артикул: 92889
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараСтроительный фен
В кейсенет
Дополнительные насадки в комплектеесть
Максимальная температура600 град
Минимальная температура50 град
Мощность, Вт2000
Максимальный объем выдуваемого воздуха650 л/мин
Минимальный объем выдуваемого воздуха300 л/мин
Длина, см25
Ширина, см7
Высота, см21
Вес, кг0.9
Строительный фен, потребляемая мощность: 2000 Вт, макс. производительность: 650 л/мин, скоростей вентилятора: 1 шт, плавная регулировка, мин. температура: 50 °C, макс. температура: 600 °C


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Самовывоз невозможен
Строительный фен DeWalt D26414 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5590 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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