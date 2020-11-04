Краскораспылитель электрический Bort BFP-400

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bort
|Тип товара
|Краскораспылитель
|Вес, кг
|1.74
|Высота, см
|27
|Длина, см
|29
|Мощность, Вт
|480
|Производительность
|0.38 л/мин
|Рабочее давление, Бар
|4
|Ширина, см
|13
|Емкость бака
|0.8 л
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