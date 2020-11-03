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Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100)

(1)
Артикул: 37878
Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100)
9 650 руб. 
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+ 168 КэтКоинов
Артикул: 37878
В наличии
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БрендBosch
Тип товараКраскораспылитель
Вес, кг4.3
Высота, см27.7
Длина, см32.3
Мощность, Вт650
Производительность0.3 л/мин
Ширина, см36.1
Емкость бака1 л

Особенности:

  • Универсальный краскораспылитель с максимальным удобством использования при покраске любых объектов
  • Технология ALLPaint: простое распыление красок любого типа
  • Практичная система SDS для быстрого наполнения краски и простой очистки
  • Функция ConstantFeed для равномерной подачи краски даже при работах над головой или вблизи пола
  • Компактный корпус с наплечным ремнем для комфортной работы в любых условиях
  • Двигатель мощностью 650 Вт с двухступенчатой регулировкой для красок по дереву и для стен

Комплектация:

  • Емкость для краски об. 1000 мл
  • Насадка для водоэмульсионной краски белая
  • Насадка для эмалей и лазурей серая
  • Ремень для переноски
  • Цветной фильтр
  • Щетка для очистки


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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29.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
лёгкий, с собой можно забрать к труднодоступным местам,

Недостатки:
не очень мощный, шумный, нагревается быстро

Комментарий:
Сам работал с таким инструментом почти месяц. Не для потолков. Уплотнитель в бачке для краски при интенсивном пользовании нужно менять часто, а то вытекает.

Самовывоз невозможен
Краскораспылитель Bosch PFS 3000-2 (0603207100) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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