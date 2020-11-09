Цифровой фотоаппарат FujiFilm GFX 50R Body

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Fujifilm
|Тип товара
|Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой
|Физический размер матрицы
|43.8x32.9 мм
|Bluetooth
|есть
|Комплектация
|Цифровой фотоаппарат FujiFilm GFX 50R, Зарядное устройство (BC-T125), Литий-ионный аккумулятор (NP-T125), Переходник, Защитная крышка для байонета, Зажим для ремня, Наплечный ремень, Фиксатор кабеля, Крышка разъема «горячий башмак», Крышка разъема синхронизации, Руководство пользователя
|Светочувствительность
|100-3200 ISO
|Габариты (ШхВхГ)
|160.7x96.5x66.4 мм
|Байонет
|Fujifilm G Mount
|Объектив в комплекте
|нет
|Крепление внешней вспышки
|башмак
|Интерфейсы
|Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ, микрофонный вход, выход на наушники
|GPS
|нет
|Тип карт памяти
|SDHC, SDXC
|Wi-Fi
|есть
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Цвет
|черный
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|8256x6192
|Размер дисплея, дюйм
|3,2
|Вес, кг
|0,775
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