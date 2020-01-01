Беззеркальные фотоаппараты

Разрешение матрицы, Мпикс 16 16.1 16.84 17.2 20 20,4 20.3 20.4 21.51 21.8 24 24,2 24.1 24.2 24.3 24.6 24.7 25 25.8 26 26,1 26.1 26.2 42.4 50.44 Физический размер матрицы 17.3 x 13.0 мм 17.3 x 13.0 мм (Four Thirds) 17.3x13 мм 17.3x13.0 мм 22,3х14,9мм 22.3x14.9 мм 22.3х14.9 мм 23,5 x 15,6 мм (APS-C) 23.5 x 15.6 мм 23.5 x 15.7 мм 23.5 x 15.7 мм (APS-C) 23.5x15.6 мм 23.5x15.7 мм 23.5х15.6 мм 23.6x15.6 мм 23.6х15.6 мм 35.8x23.9 мм 35.9x23.1 мм 35.9x24 мм 36x24 мм Кроп-фактор 1 1.5 1.6 2 Тип матрицы CMOS Live MOS X-Trans CMOS X-Trans CMOS 4 Bluetooth Процессор BIONZ X DIGIC 7 DIGIC 8 EXPEED 6 TruePic IX TruePic VII TruePic VIII Venus Engine X-Processor 4 Светочувствительность 100 - 32000 ISO 100 - 51200 ISO 100-25600 ISO 100-3200 ISO 100-32000 ISO 100-40000 ISO 160 - 12800 ISO 160-12800 ISO 20-12800 ISO 200 - 25600 ISO 200- 6400 ISO 200-12800 ISO 200-25600 ISO 200-25600 ISO (Auto ISO) 200-3200 ISO 200-6400 ISO (Auto ISO) 50-51200 ISO 64-25600 ISO 64-3200 ISO 80-3200 ISO Auto ISO Байонет Canon EF-M Canon RF Fujifilm X Mount Leica L Micro 4/3 Micro Four Thirds Nikon Z Panasonic L-mount Sony E Объектив в комплекте Встроенная вспышка Крепление внешней вспышки GPS Wi-Fi Влагозащита Тип видоискателя Цвет белый белый/серебристый белый/серебро золото коричневый коричневый/серебристый серебристый серебро серебро/черный серый синий черный Скорость серийной съемки 10 кадр./сек 11 кадр./сек 12 кадр./сек 15 кадр./сек 15.3 кадр./сек 18 кадр./сек 20 кадр./сек 22 кадр./сек 30 кадр./сек 5 кадр./сек 6 кадр./сек 6.1 кадр./сек 60 кадр./сек 8 кадр./сек 8.5 кадр./сек 8.6 кадр./сек 9 кадр./сек 9.2 кадр./сек Запись видео Размер дисплея, дюйм 2.95 3 3 дюйма (7.6 см) 3.15 3.2 3.5 ЖК TFT откидной прибл. 1.62 млн. точек сенсорный Разрешение дисплея (точек) 921000 921600 1036800 1037000 1040000 1230000 1240000 1440000 1620000 2100000 2360000 2760000