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Смеситель для ванны Ledeme L2137

Артикул: 314766
Смеситель для ванны Ledeme L2137
2 960 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 314766
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендLedeme
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастенный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива27.3
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Особенностижесткая подводка
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Цветхром
Длина, см33.8
Высота, см20.1
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны Ledeme L2137 - по цене 2960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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