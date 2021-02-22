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Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ

Артикул: 314372
  • Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ - фото 1
  • Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ - фото 2
Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ - фото 1
Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ - фото 2
1 244 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314372
В наличии
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БрендМикромед
Тип товараВкладыш к предметному столу
Длина, см12.8
Ширина, см8.6
Набор из трех вставок под различную посуду и различные объекты:. прямоугольная вставка 128x86 мм с отверстием диаметром 48 мм под посуду диаметром 54 мм и лункой под препарат 76х26 мм, прямоугольная вставка 128x86 мм с лункой под вкладыш 80x55 мм и отверстием диаметром 58 мм под посуду диаметром 64 мм, прямоугольный вкладыш 80x55 мм с отверстием диаметром 30 мм под посуду диаметром 38 мм. Используется с инвертированными микроскопами Микромед МЕТ и Микромед И


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Вкладыш к предметному столу Микромед И, МЕТ - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1244 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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