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Лупа-очки Veber Jewel Vizor R1

Артикул: 314368
  • Лупа-очки Veber Jewel Vizor R1 - фото 1
  • Лупа-очки Veber Jewel Vizor R1 - фото 2
  • Лупа-очки Veber Jewel Vizor R1 - фото 3
  • Лупа-очки Veber Jewel Vizor R1 - фото 4
  • Лупа-очки Veber Jewel Vizor R1 - фото 5
Лупа-очки Veber Jewel Vizor R1 - фото 1
Лупа-очки Veber Jewel Vizor R1 - фото 2
Лупа-очки Veber Jewel Vizor R1 - фото 3
Лупа-очки Veber Jewel Vizor R1 - фото 4
Лупа-очки Veber Jewel Vizor R1 - фото 5
340 руб. 
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Артикул: 314368
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендVeber
Тип товара
Лупа-очки Veber Jewel Vizor R1


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Лупа-очки Veber Jewel Vizor R1 - данный товар вы можете купить по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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