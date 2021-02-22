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Насадка телескопическая Veber для NVB Viking (29093)

Артикул: 314333
Насадка телескопическая Veber для NVB Viking (29093)
3 221 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314333
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVeber
Тип товараАксессуары для биноклей
Особенностиувеличение 1,75х
Телескопическая насадка бинокля Tracker 2?24 может быть установлена на любой из биноклей ночного видения серии Tracker (за исключением очков ночного видения Tracker 1?24) и предназначена для увеличения кратности бинокля с 2х до 3.5х.


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Насадка телескопическая Veber для NVB Viking (29093) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3221 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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