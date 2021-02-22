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Бра Vitaluce V5314-9/1A, 1хЕ14 макс. 40Вт

Артикул: 309464
Бра Vitaluce V5314-9/1A, 1хЕ14 макс. 40Вт
5 790 руб. 
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+ 224 КэтКоинов
Артикул: 309464
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 242 руб./месяц 
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Коллекция V5314
filter_noneТовар входит в коллекцию V5314
БрендVITALUCE
Тип товараНастенные светильники
Тип светильникабра
Стильмодерн
Количество ламп1
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см35.5
Длина, см13
Формакаскад
Цвет каркасахром
Цвет плафонадымчатый
Ширина, см26.5
Настенный светильник для жилых и общественных помещений. Общая мощность - 40 Вт. Рекомендуемая площадь освещения - 2 кв. м.


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Бра Vitaluce V5314-9/1A, 1хЕ14 макс. 40Вт - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5790 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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