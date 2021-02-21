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Держатель для туалетной бумаги Iddis Slide SLIBS00i43

Артикул: 308573
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  • Держатель для туалетной бумаги Iddis Slide SLIBS00i43 - фото 2
  • Держатель для туалетной бумаги Iddis Slide SLIBS00i43 - фото 3
  • Держатель для туалетной бумаги Iddis Slide SLIBS00i43 - фото 4
  • Держатель для туалетной бумаги Iddis Slide SLIBS00i43 - фото 5
  • Держатель для туалетной бумаги Iddis Slide SLIBS00i43 - фото 6
Держатель для туалетной бумаги Iddis Slide SLIBS00i43 - фото 1
Держатель для туалетной бумаги Iddis Slide SLIBS00i43 - фото 2
Держатель для туалетной бумаги Iddis Slide SLIBS00i43 - фото 3
Держатель для туалетной бумаги Iddis Slide SLIBS00i43 - фото 4
Держатель для туалетной бумаги Iddis Slide SLIBS00i43 - фото 5
Держатель для туалетной бумаги Iddis Slide SLIBS00i43 - фото 6
1 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 308573
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Коллекция Slide
filter_noneТовар входит в коллекцию Slide

Коллекция Slide

БрендIddis
Тип товараДержатели для туалетной бумаги
Исполнениеметалл
Установка (монтаж)настенные
Длина, см15.9
Ширина, см8.9
Высота, см2.3
Приятно, когда все на своих местах, но при этом под рукой. Аксессуары для ванной комнаты IDDIS позволяют удобно и функционально разместить все необходимое и делают интерьер завершенным. При этом они добросовестно сделаны, крепления выдерживают вес даже тяжелых полок с шампунями и банных полотенец, а благодаря качественному покрытию долго прослужат в помещении даже с повышенной влажностью.


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