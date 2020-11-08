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Щетка для унитаза WasserKRAFT Berkel K-4927 9062527

Артикул: 228860
  • Щетка для унитаза WasserKRAFT Berkel K-4927 9062527 - фото 1
  • Щетка для унитаза WasserKRAFT Berkel K-4927 9062527 - фото 2
Щетка для унитаза WasserKRAFT Berkel K-4927 9062527 - фото 1
Щетка для унитаза WasserKRAFT Berkel K-4927 9062527 - фото 2
2 670 руб. 

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Артикул: 228860
В наличии
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Коллекция Berkel
filter_noneТовар входит в коллекцию Berkel

Коллекция Berkel

БрендWasserKRAFT
Тип товараЕршики
Установка (монтаж)не требуется
Длина, см9,8
Ширина, см9,8
Высота, см36,7
Коллекция Berkel станет завершающей точкой в дизайне, наполняя помещение свежестью и ощущением новизны.


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Самовывоз невозможен
Щетка для унитаза WasserKRAFT Berkel K-4927 9062527 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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