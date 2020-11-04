Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Зубр
|Тип товара
|Пила настольная
|Аккумулятор в комплекте
|нет
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Скорость вращения
|2950 об/мин
|Лазерный маркер
|нет
|Конструкция
|настольная
|Мощность
|800 Вт
|Диаметр диска
|200 мм
|Глубина пропила
|40 мм
|Подключение пылесоса
|есть
|Электронная защита от перегрузок
|да
|Угол наклона
|45 град
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Пылесборник
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Питание
|от сети
|Антивибрационная система
|нет
|Количество скоростей работы
|1
|Зарядное устройство в комплекте
|нет
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|36
|Ширина, см
|36
|Высота, см
|52
|Вес, кг
|14
Похожие товары
Телефон для звонков в Самаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв