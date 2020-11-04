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Шлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950

Артикул: 93546
Шлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950
4 360 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 93546
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗубр
Тип товараШлифмашина ленточная
Дополнительная рукоятканет
Макс. скорость ленты360 м/мин
Мощность950 Вт
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включениянет
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Питаниеот сети
Пылесборникесть
Регулировка частоты вращениянет
Длина, см35
Ширина, см16
Высота, см16.7
Вес, кг3.86
Шлифмашина ленточная, питание - от сети, мощность - 950 Вт


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Самовывоз невозможен
Шлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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