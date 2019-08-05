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Пила торцовочная Metabo KGSV 216 M (619261000)

(1)
Артикул: 81865
Пила торцовочная Metabo KGSV 216 M (619261000)
27 400 руб. 
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+ 476 КэтКоинов
Артикул: 81865
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 567 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараПила торцовочная
Скорость вращения5500 об/мин
Глубина пропила65 мм
Диаметр диска216 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркересть
Мощность1700 Вт
Антивибрационная системанет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила305 мм
Фиксация шпинделяда
Угол поворота47 град
Угол наклона47 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростиесть
Пылесборникесть
Подключение пылесосанет
Плавный пускнет
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см76
Ширина, см47.5
Высота, см34
Вес, кг13.5
дисковая, настольная, вес - 13.5 кг


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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05.08.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Все мои ожидания оправдались. Точность резки под 90 и 45 гр. Лазерный указатель. Небольшой вес, что для меня пожилого инвалида 2гр. важно. Качество резки прилагаемым пильным диском меня полностью удовлетворило. Жаль что раньше не приобрел.

Недостатки:
Пока не нашли

Комментарий:
Вполне годный аппарат.

Самовывоз невозможен
Пила торцовочная Metabo KGSV 216 M (619261000) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 27400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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